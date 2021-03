Il primo lavoro dell’artista americano Serpentwithfeet è stato l’EP Blisters del 2016, uscito per la cult label newyorkese Tri Angle (nota per aver pubblicato dischi del calibro di How To Dress Well e Evian Christ).

A distanza di tre anni da Soil, album di debutto del 2018 di Serpentwithfeet per Secretly Canadian, arriva questa seconda fatica sulla lunga distanza intitolata Deacon.

Serpentwithfeet è stato capace come pochi di unire un’anima R&B e soul non convenzionale a basi elettroniche moderne e innovativi arrangiamenti dal mood contemporaneo.

Parlando del nuovo album il musicista statunitense ha precisato che per Deacon ha voluto rivolgersi al pubblico in modo più soft e gentile di quando fatto con il suo precedente album.

Deacon di Serpentwithfeet è uscito il 26 marzo 2021 sempre per Secretly Canadian. (La redazione)

