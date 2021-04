Le Jour du Cobra è il primo singolo tratto da Fall Off the Apex, il nuovo album in uscita del duo belga La Jungle.

Il disco, composto da cinque nuove tracce e tre intermezzi, segna il ritorno in studio della band dopo un po’ di tempo trascorso a lavorare su pubblicazioni più “artigianali”.

Dopo la visione di un presente ancorato al Medioevo che l’album precedente rappresentava, La Jungle continua a trascrivere i suoi sentimenti su una società con i paraocchi.

Fall Off the Apex (cadere dalla cima), cristallizza questo climax che il mondo avrebbe potuto attraversare senza nemmeno rendersene conto.

Qual è la prospettiva per noi una volta raggiunta la cima? Godersi il ​​panorama? La recessione, il declino? Il ritorno a valori più semplici o proprio la caduta?

L’album uscirà per le etichette À Tant Rêver du Roi, Black Basset e Rockerill Records il 21 maggio 2021. Nel frattempo gustatevi questa Le Jour du Cobra. Buon ascolto. (La redazione)