I White Moth Black Butterfly sono un progetto pop contemporaneo con al centro la musica progressive e sperimentale.

The Cost of Dreaming è il loro nuovo album autoprodotto, sviluppato e registrato in vari studi casalinghi di tre continenti diversi durante le serrate dovute al Covid-19.

L’album, pubblicato il 28 maggio 2021 da Kscope, segna un’evoluzione sonora nella produzione della band intercontinentale (Gran Bretagna, Stati Uniti e Asia), pur mantenendo gli elementi fondamentali delle registrazioni precedenti, come le sezioni di archi organici e gli interludi sperimentali. (La redazione)