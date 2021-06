Interzona è un album dei Mariposa contenente la registrazione integrale di un concerto tenuto dalla band nello storico club veronese Interzona il 13 maggio 2005.

I Mariposa avevano da poco pubblicato Pròffiti Now! Prima Conferenza Sulla Musica Componibile, un album che, con l’evidente riferimento al Frank Zappa di Uncle Meet, mescolava in un doppio album canzoni e parole parlate, dove queste ultime erano affidate a un cut-up di voci ritagliate da decine di interviste a personaggi noti o meno noti della scena italiana di allora che andavano a condensarsi in una serie di intermezzi nominati “Conferenze”: un piano alternativo alla classica fruizione dove la musica e il “parlar di musica” si confondevano in un unico evento sonoro.

Sul palco la band era pura adrenalina, spaziava tra i generi come solo la “musica componibile” poteva fare, in un vortice in cui c’era posto per la new wave allucinata del Pappagallo (È maturo il tempo della rivoluzione), per il jazz-rock di Forza Musica, per gli echi jannacciani di Undici La, fino alla psichedelia di Radio Marea, il post-rock dell’inedito Strumentale o la cavalcata canterburiana di Enrico IV – Vamps di Rumore. E dove la set-list era aperta e chiusa con un bozzetto free-form celebre tra i fan dell’epoca come Tutto Roba Marca.

Interzona è anche la testimonianza di uno spazio che non esiste più, e di una forma di produzione e di fruizione musicale che era estinta ben prima dell’inizio dell’epoca pandemica.

L’album dal vivo Interzona, pubblicato il 10 giugno 2021, è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)