L’idea dietro al nuovo album A Beginner’s Mind è nata durante il ritiro di un mese che i due musicisti, Sufjan Stevens e Angelo De Augustine, e altri amici e artisti della Asthmatic Kitty hanno fatto in una casa di campagna nello Stato di New York.

Ogni sera si dedicavano alla visione di gruppo di un film e i 14 brani del nuovo disco ne sono la diretta conseguenza, poiché basati sulle pellicole viste e analizzate dagli artisti in quei giorni.

I brani sono stati scritti in “tandem” dal duo, sia i testi che la musica, spesso ciascuno ultimando versi e arrangiamenti composti dall’altro.

I film visti sono stati dunque la scintilla che ha spinto Sufjan e Angelo a comporre musica insieme, un pretesto per parlare di altro e affrontare un nuovo processo creativo, con l’obiettivo di non giudicare e osservare il mondo con gli occhi di un bambino.

La copertina di A Beginner’s Mind è stata realizzata dall’artista ghanese Daniel Anum Jasper, che si è ispirato dalle grafiche del “mobile cinema” degli anni ’80 in cui venivano creati nuovi coloratissimi poster per i grandi film hollywoodiani che arrivavano in Africa.

Ad anticipare A Beginner’s Mind, in uscita il 24 settembre per Asthmatic Kitty Records, arrivano anche i primi due estratti da questa collaborazione: Olympus e Reach Out, per quest’ultimo è stato realizzato anche un video, girato questo anno dagli stessi Sufjan Stevens e Angelo De Augustine con una videocamera VHS, ognuno dalla propria abitazione (New York e California), in cui compaiono anche i loro cani, Joku e Charlie. (La redazione)