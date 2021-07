Gli Eels di Mr. E tornano finalmente nel nostro paese per due concerti durante i quali presenteranno dal vivo l’ultimo album Earth To Dora, uscito lo scorso anno per E Works/[PIAS].

La band sarà al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI) venerdì 1° aprile e all’Estragon di Bologna sabato 2 aprile 2022.

Il tredicesimo album in studio degli Eels, Earth to Dora del 2020, è stato registrato presso lo studio di Los Feliz, California, di proprietà della stessa band.

L’album ha ricevuto numerosi elogi dalla critica ed è stato descritto come “il loro album più tenero di sempre” dall’Independent, e ha ottenuto recensioni a quattro stelle su Mojo, NME e Times, che ha confermato: “Everett è diventato un cantautore per stare al fianco dei suoi eroi“.

Gli Eels hanno avuto una delle carriere più acclamate nella musica. Un progetto in continua evoluzione curato del frontman Mark Oliver Everett alias E.

La titletrack Earth to Dora è accompagnata dall’uscita di un video musicale in stop motion, che vede Dora bloccata sulla luna, circondata da un’enorme tristezza e rappresentazioni surreali di disperazione, e tocca ad E convincerla che è ora di tornare sulla Terra. Immortalata nella plastilina dalla pluripremiata regista gallese Isabel Garrett, la storia di E e Dora parla di amicizia e supporto reciproco.

“La canzone parla di E che cerca di rallegrare una vecchia amica. C’è qualcosa di magico e ultraterreno nel testo, che mi ha fatto pensare a Dora bloccata su un altro pianeta, circondata dalla tristezza e che ha bisogno trovare la strada verso casa. Secondo me la canzone parla della distanza creata dalla depressione e di quanto sia bella la compagnia di altre persone. Mi piaceva l’idea di mixare la pittura con lo stop motion per creare un mondo un po’ giocoso e nostalgico con un sacco di texture fatte a mano per rispecchiare la sensibilità dei testi“. Isabel Garrett, regista del video “Earth to Dora“

In attesa delle due date italiane è possibile ascoltare l’album Earth to Dora degli Eels su Spotify. (La redazione)