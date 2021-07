In occasione delle celebrazioni dell’anno di Dante Alighieri, una selezione dei disegni meglio conservati e più completi di un capolavoro straordinario: la lettura dantesca per immagini di Sandro Botticelli, unanimemente riconosciuta come la più importante della storia dell’arte.

Il volume Botticelli. Quadri dalla Divina Commedia, edito da Jaca Book, è accompagnato dal commento d’eccezione di Quirino Principe, esperto dell’Opera di Dante e protagonista dal 2017 di una fortunatissima “Lectura Dantis”.

Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici, cugino di secondo grado di Lorenzo il Magnifico, commissionò a Botticelli l’illustrazione su pergamena della Divina Commedia di Dante: un foglio per ogni canto dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, in formato 47×32,5 cm.

Il lavoro, pur molto avanzato nei disegni, non fu portato a compimento col colore, diversi fogli sono purtroppo andati perduti. Sette dei superstiti sono conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana, mentre la maggior parte si trova a Berlino.

Siamo di fronte a un capolavoro di Botticelli, di cui pubblichiamo una scelta dei fogli più completi e meglio conservati.

Botticelli. Quadri dalla Divina Commedia, con i testi di Quirino Principe, è disponibile dall’8 luglio 2021. (La redazione)

Correlati