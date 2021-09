La giuria della 78^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – composta da Bong Joon Ho, Saverio Costanzo, Virginie Efira, Cynthia Erivo, Sarah Gadon, Alexander Nanau e Chloé Zhao – ha assegnato il Leone d’Oro 2021 per il miglior film a L’Événement di Audrey Diwan.

La giuria ha poi conferito il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria a È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, il Leone d’Argento – Premio per la migliore regia a Il potere del cane di Jane Campion, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile a Penélope Cruz e la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile a John Arcilla.

Il Premio Speciale della Giuria va a XXX, mentre il Premio per la migliore sceneggiatura a Maggie Gyllenhaal per The Lost Daughter.

Infine vince il Premio Marcello Mastroianni come miglior attore emergente a Filippo Scotti per È stata la mano di Dio.

I film in gara a Venezia 78 sono stati 21. (La redazione)

Correlati