Mitski è una delle più autorevoli figure della scena indie rock e pop contemporanea, capace di scrivere brani dall’appeal unico e dallo stile riconoscibile tra mille.

L’artista americana di origine giapponese è stata la grande sorpresa del 2018 con l’album Be The Cowboy, votato disco dell’anno da Pitchfork e tra i migliori da parte Billboard, Consequence of Sound, Guardian, NY Times, New Yorker, Rolling Stone e altri importanti media internazionale.

A oggi Mitsuki Laycock ha pubblicato 5 album, di cui due per Dead Oceans che hanno riscosso un ottimo riscontro di critica e pubblico, portandola a suonare ovunque al mondo e a costruirsi un’estesa fan base.

Esce oggi Working for the Knife, nuovo singolo prodotto da Patrick Hyland, collaboratore di lunga data di Mitski, mentre il video che lo accompagna è stato diretto da Zia Anger. (La redazione)