I Lunar Vacation sono una giovane band di Atlanta, attiva dal 2017 e guidata dalla cantante Grace Repasky.

La band ha realizzato un esordio con i fiocchi sorretto dalla voce e dalla forte personalità della leader Grace Repasky e da una band capace di suonare in modo unico indie rock psichedelico dalle tinte pop.

Inside Every Fig Is a Dead Wasp, in uscita il 29 ottobre 2021 per Keeled Scales, è stato prodotto da Daniel Gleason dei Grouplove, capace di tirare fuori dal sound dei Lunar Vacation vibranti melodie di chitarra, un ritmo incalzante e una prova unica della cantante Grace Repasky.

L’album di debutto della band di Atlanta è influenzato dai Rilo Kiley e dai Tame Impala, ma anche vicino ai lavori di giovani artisti come Alvvays e Slow Pulp.

Quattro i singoli finora che hanno anticipato il disco di debutto della formazione statunitense: Where Is Everyone?, Shrug, Mold e Gears. (La redazione)