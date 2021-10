Listen to this article Listen to this article

Dopo i singoli Higher Power e My Universe, i Coldplay tornano sulla scena pop con il nono album della carriera dal titolo Music of Spheres.

Prodotto dallo svedese Max Martin, Music of Spheres, che si compone di 12 tracce scritte dalla band inglese, vede la partecipazione della boy band sudcoreana BTS, della cantante e attrice Selena Gomez, del musicista e compositore di musica elettronica John Hopkins, l’attore e scrittore Stephen Fry, il duo americano R&B composto dalle gemelle Amber e Paris Strother, la polistrumentista Jacob Collier e il musicista/produttore italiano Davide Rossi.

La cover è stata realizzata da Pilar Zeta, un’artista argentina, graphic designer e fashion designer meglio conosciuta per le sue copertine surrealiste degli album, che ha già collaborato con la band per l’album A Head Full of Dreams. (La redazione)