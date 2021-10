Listen to this article

Il 28 gennaio 2022 Anaïs Mitchell pubblicherà per BMG il suo nuovo e omonimo album da solista, un disco che racconta il ricongiungimento della cantautrice statunitense con le sue profonde radici nel Vermont.

Prodotto da Josh Kaufman, l’album, composto da 10 canzoni, vede la presenza dello stesso Kaufman insieme a Michael Lewis, JT Bates, Thomas Bartlett e Aaron Dessner, con arrangiamenti di archi e fiati a opera di Nico Muhly.

Bright Star è il primo singolo estratto dall’album.

Durante la prima estate della pandemia mi trovavo nella fattoria di famiglia dove sono cresciuta, nella casetta che apparteneva ai miei nonni quando erano vivi. Potevo vedere le stelle per la prima volta dopo tanto tempo. Non stavo viaggiando da nessuna parte e non avevo niente da fare, per la prima volta dopo tanto tempo. “Bright Star” parla di guardare indietro agli anni della ricerca inquieta e di fare pace con la causa di quel desiderio: le Muse, il Grande Ignoto, ciò che è passato, tutto quello che ci motiva e che non possiamo mai toccare.

Anaïs Mitchell