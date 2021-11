Listen to this article

Si intitola Heavy Rotation la nuova playlist del mese di novembre pubblicata da David Byrne.

Una playlist di canzoni che sono state in heavy rotation a casa mia… Le ascolto mentre trito cipolle e zenzero, o vado in bicicletta su o giù per il lato ovest… La maggior parte di queste sono recenti, ma ci sono anche alcune tracce più vecchie.

David Byrne