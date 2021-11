Listen to this article Listen to this article

In attesa della classifica dei 25 migliori album del 2021, ecco altri 5 dischi in streaming con cui molto probabilmente faremo i conti a fine anno.

Sono gli ultimi album di Big Red Machine, Marissa Nadler, The War On Drugs, Jpegmafia e Mdou Mouctar. Buon ascolto. (La redazione)

Jpegmafia. «LP»

Il rapper e producer newyorkese Jpegmafia prosegue il suo viaggio nell’hip hop sperimentale con il quarto album in studio intitolato «LP!».

Marissa Nadler. «The Path of the Clouds»

Sfocando il confine tra realtà e fantasia e muovendosi liberamente tra passato e presente, la cantautrice statunitense Marissa Nadler realizza il suo album più complesso e ambizioso.

Big Red Machine. How Long Do You Think It’s Gonna Last?

«How Long Do You Think It’s Gonna Last?», secondo album della premiata ditta Big Red Machine di Justin Vernon (Bon Iver) e Aaron Dessner (The National), vede la collaborazione di Taylor Swift, Sharon Van Etten, Fleet Foxes, Anaïs Mitchell e altri ancora.

Mdou Moctar. Afrique Victime

«Afrique Victime» del nigerino Mdou Moctar è un disco fatto di chitarre e registrazioni sul campo, con meditazioni poetiche sull’amore, la religione, i diritti delle donne, la disuguaglianza e lo sfruttamento dell’Africa occidentale da parte delle potenze coloniali.

The War on Drugs. I Don’t Live Here Anymore

In 15 anni di attività i War on Drugs sono stati capaci di rivitalizzare la migliore tradizione del rock americano e, allo stesso tempo, dare nuovo lustro e splendore alla scena indipendente internazionale. «I Don’t Live Here Anymore», quinto album della band capitanata da Adam Granduciel, è a tutti gli effetti un altro incredibile lavoro di musica indie rock che affonda le radici nel mainstream a stelle e strisce degli anni ’80.