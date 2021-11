Fort Romeau. Nuovo singolo per il producer britannico.

1 Minuto

179 Parole

L’11 febbraio 2022 uscirà per Ghostly International Beings of Light, nuovo album di Fort Romeau, ovvero il musicista e produttore inglese Michael Greene.

Il nuovo Beings of Light è una celebrazione di New York City, città di sogni, gioie, dolori e sconfitte, ratti, affitti carissimi e spazzatura, ma anche della più grande nightlife del mondo. Il disco è stato influenzato dal lavoro del fotografo Steven Arnold, il cui scatto del 1984 Power of Grace campeggia anche sulla copertina del nuovo album di Fort Romeau.

Michael Greene è un musicista unico, capace di scrivere colonne sonore ipnotiche e stenderle su basi elettroniche dal gusto unico, concepiti per far viaggiare e ballare il suo pubblico per l’intera durata del disco.

Beings of Light è il terzo album di Fort Romeau e arriva a sette anni di distanza dal grande successo di Insides del 2015.

Dopo Ramona, uscito un mese fa circa, ad anticipare il ritorno discografico di Fort Romeau arriva il nuovo singolo Spotlights. (La redazione)