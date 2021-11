Mått Mūn. In anteprima il nuovo singolo del musicista veneziano.

1 Minuto

Fra synth stellari e luci al neon, Iridescent segna il ritorno di Mått Mūn, alter-ego del musicista veneziano Mattia Menegazzo. Caratterizzato da una personalissima ricerca che unisce l’amore per gli anni ’80, la passione per l’astronomia e un anelito alla trascendenza, il progetto è di fatto un viaggio interiore alla ricerca del punto di congiunzione tra l’uomo e il cosmo.

La canzone, caratterizzata da beat elettronici e un muro di distorsioni, si accompagna ad un videoclip che rende omaggio all’estetica al neon della synth-wave. Così Mattia descrive il brano: “È come una scarica elettrica che illumina di mille flash l’oscurità, una danza di neon colorati che introduce tutto quel che sarà presente nel nuovo disco.”

Iridescent, in uscita il 20 novembre 2021, è il primo singolo del nuovo album LUX, in uscita quest’inverno per Beautiful Losers. La canzone, il video, l’album e l’artwork sono stati curati da Andrea Liuzza, già titolare dell’apprezzato progetto Are You Real? e dell’etichetta. (La redazione)