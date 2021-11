La psichedelia degli australiani Pond. Ascolta il nuovo album «9»

1 Minuto

I Pond sono tra i nomi principali della scena psichedelica australiana contemporanea e tra i massimi esponenti della scena di Perth assieme agli amici Tame Impala di Kevin Parker, più volte loro produttore e un tempo membro della band.

Il gruppo fa capo ai due musicisti Nick Allbrook e Jay Watson, ciascuno attivo a sua volta con progetti solisti.

9 il nuovo album della band australiana pubblicato il 1° ottobre 2021 per Spinning Top Records e Secretly Distribution, e in streaming integrale via Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

