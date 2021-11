You Don’t Love Me, l’album di debutto di Jamie and The Numbers

2 Minuti

Sulla scia del primo singolo You Don’t Love Me, arriva l’omonimo album di debutto della band neozelandese Jamie and The Numbers, che finalmente vede la luce del sole dopo qualche anno di gestazione.

You Don’t Love Me è un delizioso salto nel passato con 11 brani che spaziano tra northern soul, rhythm and blues, rock-blues e soul-funk di ispirazione anni ’60 e ’70.

Composto in parte da cover di pezzi famosi, in parte da brani inediti e in parte da originali usciti precedentemente solo su 45 giri e andati immediatamente sold out, l’album mette in mostra le notevoli doti canore della frontwoman Jamie Mavusa.

Con base a Wellington, Nuova Zelanda, Jamie si è fatta un nome per la sua impressionante estensione vocale, un timbro caldo e le sue interpretazioni piene di sentimento. L’incontro con The Numbers risulta decisivo, e da lì a poco inizia una fitta collaborazione fatta di performance dal vivo e ore passate in studio di registrazione.

Con una reputazione in vertiginosa crescita negli ultimi anni, Jamie and The Numbers non deludono le aspettative nel loro disco di debutto, che mantiene le promesse fatte nei primi singoli. Jamie affronta tutte le tracce di You Don’t Love Me con la disinvoltura di una veterana rodata, mostrando appieno le sue notevoli doti canore. Di cui speriamo di sentire ancora molto. (Adaja Inira)

