L’alternative rock del duo canadese Cleopatrick

1 Minuto

158 Parole

I Cleopatrick sono un duo rock canadese, proveniente da Coburg, Ontario, formato dagli amici Ian Fraser e Luke Gruntz quando avevano solo 8 anni e passavano il tempo ascoltando gli AC/DC.

La band canadese ha suonato al Lollapalooza Festival di Chicago e aperto gli show di Royal Blood, Arctic Monkeys e Catfish and Bottlemen.

Il loro album d’esordio Bummer, uscito il 4 giugno 2021, è la risposta dei Cleopatrick ai tour cancellati e agli impegni saltati a causa della Pandemia da Covid-19.

Un disco suonato con chitarre, pedali fuzz, batteria e tanta voglia di farcela e spaccare tutto.

Bummer è stato realizzato nello scantinato di Jig proprio per dimostrare al mondo che non c’è alcun bisogno di contratti major o bizze da rockstar per fare le cose bene. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA