1 Minuto

68 Parole

Can’t Help Thinking About Me, registrato a dicembre 1965 e pubblicato da Pye Records a gennaio 1966, è stato il primo singolo pubblicato da David Jones come David Bowie with the Lower Third.

Dal 18 novembre 2021 è disponibile un video inedito che ritrae David Bowie eseguire Can’t Help Thinking About Me durante un concerto del 1999 all’Elysée Montmartre di Parigi. (La redazione)