Gratitude è il nuovo album di Abiodun Oyewole, già leader dei Last Poets

1 Minuto

184 Parole

Abiodun Oyewole, nato nel 1948 a Cincinnati, Ohio, ma cresciuto artisticamente a New York, è un poeta, insegnante e membro fondatore dell’influente collettivo di spoken-word The Last Poets, considerato il primo gruppo hip hop della storia.

Influenzato in giovane età da musica gospel e jazz, Abiodun ha sviluppato uno stile unico e originale prima con i suoi Last Poets, oggi come artista solista e padrino della cultura hip hop contemporanea. Proprio il suo modo di scrivere e decantare versi lo ha reso una figura fondamentale per la musica contemporanea al livello di Gil Scott-Heron.

Lo stile di Abiodun Oyewole è facilmente riconoscibile dai fan dei Last Poets, gli adoratori del jazz spoken word e di certe produzioni di Gil Scott-Heron, ma anche nuova linfa per le giovani generazioni che ancora non conoscono questo incredibile artista americano.

Il 14 febbraio 2022 sarà pubblicato per Afar/Fire Records Gratitude, il nuovo album da solista di Abiodun Oyewole. (La redazione)

