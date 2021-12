Litfiba. Tutte le date del tour di addio

1 Minuto

Ghigo Renzulli e Piero Pelù annunciano l’ultimo tour dei Litfiba a distanza di 42 anni dalla loro esibizione alla Rokkoteca Brighton di Settignano del 6 dicembre del 1980.

Oltre Ghigo (chitarra) e Piero (voce) quel giorno sul palco c’erano Antonio Aiazzi (tastiere), Gianni Maroccolo (basso) e Francesco Calamai (batteria).

Nel comunicato stampa diffuso sulla pagina Facebook della band si legge che “i Litfiba sono stati negli ultimi 40 (+2) anni la rock band più longeva e apprezzata del panorama italiano. Una storia che si può fregiare di successi discografici con 10 milioni di copie vendute e migliaia di concerti in Italia, Europa e nel resto del mondo – precursori come pochi del rock cantato in italiano – ma anche fortemente legata a doppia mandata alla storia del nostro Paese, tra impegno sociale, battaglie civili/ambientali e diritti umani.”

Si legge, inoltre, che il tour di addio partirà 26 aprile 2022 da Padova e si concluderà il 25 maggio 2022 all’Alcatraz di Milano.

Ad accompagnare Renzulli e Pelù sul palco questa volta ci saranno però Luca Martelli alla batteria, Fabrizio Simoncioni alle tastiere e Dado Neri al basso. (La redazione)

