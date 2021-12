Sanremo 2022. Saranno 25 i cantanti in gara. Amadeus liquida i Jalisse con una battuta

1 Minuto

171 Parole

Saranno 3 e non due, come comunicato in precedenza, i giovani che si uniranno ai 22 big di Sanremo 2022.

Per cui i partecipanti alla Settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana, che si terrà al Teatro Ariston di Sanremo dal primo al cinque febbraio 2022, in toltale saranno 25.

Ora bisogna solo attendere i vincitori di Sanremo Giovani 2021, che si terrà domani 15 dicembre alle ore 21:25 su Rai1 dal Teatro del Casinò con la conduzione del direttore artistico del festival Amadeus.

A contendersi i 3 posti da big saranno Bais, Martina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria.

A scegliere i vincitori non sarà né il televoto né la giuria televisiva, bensì lo stesso Amadeus insieme alla sua commissione musicale, che dovrebbe essere composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Amadeus ha avuto modo anche di liquidare la polemica dei Jalisse, vincitori del festival nel 1997 e da allora sempre esclusi da Sanremo, con una battuta perentoria: «Meglio lavorare che lamentarsi». (La redazione)