«Think Of The Lie» è il mini-album degli Home Front

Il mini-album dei canadesi Home Front è un lavoro ribollente di synth analogici, loop di chitarra e drum machine che si agitano tra decadenze punk e spinte new wave, portando con sé suoni vintage in odore di Cure, Echo and the Bunnymen, Blitz, Suicide e New Order.

Prodotto e mixato da Jonah Falco, il disco si intitola Think Of The Lie ed è uscito il 10 dicembre 2021 per l’etichetta discografica indipendente inglese La Vida Es Un Mus Discos.

Gli Home Front sono Graeme Mackinnon (voce, chitarra e basso) e Clint Frazier (synth, batteria e programmazione). Buon ascolto. (La redazione)

