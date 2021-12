Gli artisti esclusi da Sanremo 2022

1 Minuto

Dopo che sono stati resi noti i 25 partecipanti alla settantaduesima edizione del Festival della Canzone Italiana, siamo andati a vedere invece quali sono stati gli artisti esclusi dalla celebre kermesse canora di Sanremo.

Secondo diversi autorevoli siti di informazione, alcuni dei nomi esclusi da Sanremo 2022 sarebbero, in ordine sparso: Jalisse, Pago, Anna Tatangelo, Giovanni Caccamo, Leo Gassman, Gaudiano, Il Tre, Tecla con Alfa, Francesco Monte, Pierdavide Carone, Mr. Rain, Mauro Ermanno Giovanardi, Emanuele Aloia, Ron, Marco Masini, Cor Veleno con i Tre Allegri Ragazzi Morti, Marcella Bella, Dolcenera, Mietta, Patty Pravo, Simona Molinari, Bianca Atzei, Nina Zilli, Ariete, Maria Antonietta, Mara Sattei con tha Supreme, The Kolors, Boomdabash, Orchestraccia, Eugenio in Via di Gioia con Elio, Le Deva, I Legno, Matia Bazar, Cosmo, Arisa.

Quelli che seguono sono invece i 25 artisti in gara al Festival di Sanremo 2022.

Elisa Gianni Morandi Dargen D’Amico Ditonellapiaga con Rettore Noemi Le Vibrazioni Sangiovanni Massimo Ranieri Highsnob e HU La Rappresentante di Lista Ana Mena Emma Achille Lauro Michele Bravi Iva Zanicchi Rkomi Fabrizio Moro Mamhood e Blanco Giusy Ferreri Irama Giovanni Truppi Aka7ven Yuman Tananai Matteo Romano

Il Festival, condotto dal direttore artistico Amadeus, si articolerà in cinque serate trasmesse su Rai Uno in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo nei giorni 1, 2, 3, 4 e 5 febbraio 2022. (La redazione)