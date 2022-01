Widowspeak. «The Jacket» è il nuovo album della band di New York City

1 Minuto

175 Parole

Per il nuovo album intitolato The Jacket i Widowspeak – ovvero la cantante Molly Hamilton e il chitarrista Robert Earl Thomas – sono tornati a vivere a New York City e hanno registrato il disco presso i Diamond Mine Studio con Homer Steinweiss, produttore associato alla Daptone Records.

Oltre a Hamilton e Thomas alle sessioni di registrazione di The Jacket hanno preso parte anche il batterista Michael Stasiak, il bassista J.D. Sumner e il pianista Michael Hess.

In uscita l’11 marzo 2022 per Captured Tracks, The Jacket si preannuncia come uno dei migliori lavori discografici realizzati dai Widowspeak nella loro carriera.

The Jacket è il sesto album della formazione statunitense. Un disco che si muove tra indie rock e folk contemporaneo, con un approccio sonoro in odore di Yo La Tengo, Neil Young, Cowboy Junkies, Cat Power e Mazzy Star. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA