David Bowie. L’album tributo della scena musicale indipendente

1 Minuto

113 Parole

Oggi, 8 gennaio 2022, David Bowie – scomparso il 10 gennaio 2016 per una grave malattia – avrebbe compiuto 75 anni.

Noi vogliamo ricordarlo con questo tributo dal titolo Modern Love composto da 17 brani dell’artista britannico interpretati da diversi musicisti e gruppi della scena indipendente internazionale.

Modern Love, prodotto dalla label inglese BBE Music, è uscito il 21 maggio 2021 e vede la partecipazione di Helado Negro con Sound and Vision, Khruangbin con Right, L’Rain con Move On e tanti altri ancora. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA