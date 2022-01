Erin Rae. «Lighten Up» è il terzo album della cantautrice di Nashville

1 Minuto

La carismatica cantautrice di Nashville Erin Rae si appresta a pubblicare il terzo album della carriera dal titolo Lighten Up.

In uscita il 4 febbraio 2022 per le piccole label Good Memory e Thirty Tigers, Lighten Up si preannuncia un caleidoscopio di country, psych folk, indie rock e pop orchestrato e arrangiato con maestria unica.

Il nuovo lavoro di Erin è stato registrato con l’aiuto in produzione, ai cori, chitarre e batteria di Jonathan Wilson (già al lavoro con Father John Misty, Jenny O, The Deep Dark Woods) e ospiti come Kevin Morby, Ny Oh e Meg Duffy degli Hand Habits. (La redazione)

