«Persi nel tempo», il nuovo videoclip di Enrico Lombardi (anteprima)

2 Minuti

367 Parole

Persi nel tempo è il nuovo singolo e videoclip del cantautore abruzzese Enrico Lombardi, pubblicato dall’etichetta pescarese Kutmusic e in anteprima sul nostro sito.

Rispetto al singolo precedente Marta Meraviglia, qui si esplorano sonorità più cupe ed evocative, dettate dall’incedere di chitarre folk e da una ritmica percussiva acustica, in un crescendo di tensione che alla fine diventa corale.

Il videoclip che lo accompagna, diretto ancora una volta da Lucilla Dosa, è stato girato all’interno del Bosco di S. Eufemia a Maiella, nel cuore dell’Abruzzo, mescolando girato “fluido” e “stop motion”.

Abbiamo lavorato duramente girando anche in mezzo alla neve, dando vita a qualcosa di audace. Ho provato a giocare all’attore, spero con risultati decenti. Trovo infine che atmosfera desertica del paesaggio innevato si ricolleghi al deserto della cover artwork del singolo: questa assenza nel paesaggio per me si rivela un comune denominatore del significato della canzone della mancanza di orientamento emotivo e del trovare la luce anche nei momenti bui Enrico Lombardi

Queste invece le parole della videomaker.

Ascoltando il brano di Enrico ho pensato a quanto i rapporti umani siano al contempo luminescenti e fragili. Così ho evocato l’immagine della lucciola che, a parte il suo simbolismo intrinseco, è una metafora per descrivere il sentimento di speranza che illumina la via quando ci si sente persi. Lucilla Dosa

Nel raccontare il nuovo singolo, il cantautore abruzzese scrive:

In “Persi nel tempo” Stefano ha saputo creare una ritmica folk coinvolgente e mai invasiva, grazie anche al coinvolgimento di Andrea Giovannoli alla batteria e di Claudio Natale al basso. Come produttore artistico, Stefano ha poi guidato la chitarra elettrica evocativa, western e malinconica di Fabrizio Crecchio, dirigendo poi i cori miei e di Loredana Di Giovanni, che ringrazio con affetto del supporto vocale. Io infine ho cercato di restituire, con la mia interpretazione vocale, il significato malinconico del testo. Enrico Lombardi

La produzione del brano (ultimo capitolo di una serie di singoli cominciata nel 2020 con Marilyn) è stata affidata a Stefano Campetta, con il quale Enrico Lombardi entrerà in studio a inizio 2022 per registrare il nuovo album. Nel frattempo gustatevi in anteprima il video di Persi nel tempo. (La redazione)