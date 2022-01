«Back to Avalon» di Marc Ysaye

2 Minuti

Marc Ysaye e il suo lavoro pubblicato in Italia intitolato Back to Avalon è frutto di una carriera importante, di tanta esperienza e di un talento molto importante che si può condensare in un nome Machiavel, la più grande rock band belga.

Infatti parliamo proprio dell’ex voce e batterista della band che adesso mostra tutte le sue qualità cantautorali con un sound pop a tratti dream a tratti folk, intriso in una malinconia piena e completa.

Back to Avalon, la traccia che dà il nome all’album, è un brano che rapisce completamente, che riesce a farti immaginare altri mondi con sensazioni semplici e rapide, d’impatto, senza fronzoli o troppi giri di parole.

La struttura dei brani è semplice, poco artificiosa, ciò però non evidenzia una mancanza di cura del dettaglio, anzi, tutto ciò che il disco contiene è un sussulto di note e parole al posto giusto, senza sbavature e senza una parola fuori posto.

Back to Avalon – l’album – contiene diverse anime, tutte però confluiscono in un solo unico flusso di coscienza musicale che non può non essere apprezzato da un qualsiasi ascoltatore di musica medio.

Marc Ysaye sa il fatto suo, sa come colpire, sa cosa dire, questo anche grazie alla sua grande esperienza e alla sua voglia di dire la propria anche a distanza di anni, anche in un periodo non troppo felice per la musica.

Back to Avalon include inoltre come chicca la cover degli Eagles Bitter Creek, estratta dall’album Desperado del 1973 che vi consigliamo caldamente d’ascoltare.

In conclusione Back to Avalon è un piatto gustosissimo da consumare con calma e in qualsiasi occasione, qualcosa di cui non vi sazierete facilmente e che dovrà essere ripetuto più e volte all’interno della vostra automobile o del vostro lettore cd. Marc Ysaye colpisce ancora e sarà bello poterlo un giorno attendere dal vivo anche qui in Italia. (Lorenzo D’Antoni)