Loraine James (aka Whatever the Weather). Nuovo e omonimo album della giovane dj e producer britannica

1 Minuto

211 Parole

Dopo diversi singoli ed EP e due album molto interessanti come l’esordio For You and I del 2019 e il successivo Reflection del 2021, la musicista e producer britannica Loraine James torna con nuovo progetto che porta la firma di Whatever The Weather, confermando uno dei nomi di punta della nuova scena elettronica inglese.

Whatever The Weather, in uscita l’8 aprile 2022 per Ghostly, è un album che farà felici tutti i fan di ambient ed elettronica di scuola Telefon Tel Aviv, HTRK e Lusine.

I titoli e le composizioni delle dieci tracce di Whatever The Weather descrivono le condizioni meteo e le temperature di particolari giornate, dai 25° dell’apertura, passando per i 17° del primo singolo e i 28° (Intermittent Sunshine) della bonus track.

Whatever The Weather è un disco che colpisce sin dal primo ascolto, un cambio di sound e passo per la giovane dj e produttrice di musica elettronica.

Tra improvvisazioni di piano e sperimentazioni vocali e mood, Whatever The Weather si preannuncia uno dei dischi più attesi del momento. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA