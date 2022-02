1 Minuto

See Through You è il sesto album della formazione post-punk di Brooklyn, New York, A Place To Bury Strangers.

Il nuovo disco, pubblicato il 4 febbraio 2022 da Dedstrange, è un viaggio esplosivo all’insegna del noise e dello shoegaze che tuttavia offre all’ascoltatore tra le canzoni più orecchiabili della discografia della band.

See Through You è un disco che segna un passo in avanti per gli A Place To Bury Strangers. Buon ascolto. (La redazione)

