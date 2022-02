Daniele Faraotti. «Radiomagia» è il nuovo singolo del musicista bolognese

Radiomagia è il nuovo singolo del cantautore e musicista bolognese Daniele Faraotti. Un brano che sposa l’italiano al posto del coraggioso grammelot e che anticipa l’uscita di un nuovo disco Phara Pop. Vol. 1 in arrivo entro il prossimo autunno.

Quel che passa dal setaccio della storia, non è sempre una cronaca attendibile. Si omettono fatti, persone, si riscrive per torna conti politici, si edulcorano situazioni e documenti. Spetta a noi. Dobbiamo farci un’idea precisa delle cose di cui ci occupiamo e verso cui proviamo interesse. Non c’è altra strada, altrimenti sceglierà sempre qualcuno altro al posto nostro.

Daniele Faraotti