Guerilla Toss. «Famously Alive» è il nuovo album della band di New York

1 Minuto

190 Parole

Il 25 marzo 2022, i Guerilla Toss pubblicheranno il loro nuovo album Famously Alive, il primo su Sub Pop Records.

Dopo un decennio in cui hanno cosparso di glitter la loro grinta, costruendosi una reputazione come uno dei gruppi art-rock più ferocemente creativi in attività, la band dell’Upstate New York si è immersa completamente nella registrazione di questo lavoro.

La cantante e paroliera Kassie Carlson, il polistrumentista Peter Negroponte e il chitarrista Arian Shafiee hanno scritto Famously Alive nella loro casa nelle Catskills durante la quiete pervasiva dell’anno pandemico.

Il titolo dell’album deriva da una poesia scritta da un caro amico della band, Jonny Tatelman, che ha sostenuto la Carlson nelle prime fasi del suo recupero dalla dipendenza da oppiacei. La poesia comprende l’intero testo della title track Famously Alive, un’ode esuberante all’amore per la propria sopravvivenza e al tracciare un percorso verso l’accettazione.

I Guerilla Toss hanno creato un suono che unisce psichedelia, krautrock e pop. Cannibal Capital è il primo singolo e video estratto dal nuovo disco della band statunitense. (La redazione)