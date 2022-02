Morabeza in teatro World Tour. La tournée internazionale di Tosca  

1 Minuto

Morabeza in teatro World Tour è il titolo della tournée internazionale con cui Tosca presenta l’omonimo e fortunato suo ultimo album per cui nel 2020 ha ottenuto due Targhe Tenco, miglior interprete di canzoni e migliore canzone con Ho amato tutto.

Il lungo tour, che è partito da Napoli il 30 ottobre 2021 e che terminerà a dicembre 2022, la vedrà tornare a esibirsi dal 12 febbraio in alcuni dei più importanti teatri in Italia e nel mondo.

In concomitanza infatti dell’uscita della versione spagnola, francese e brasiliana di Ho amato tutto, rispettivamente adattata da Sílvia Pérez Cruz, Awa Ly e Adriana Calcanhotto, nonché del lancio del disco Morabeza sul mercato brasiliano e portoghese – Tosca sarà impegnata in una serie di date in Europa arrivando a toccare Dubai, Abu Dhabi, Alger, Oran, Istanbul e, oltreoceano, Brasile Uruguay, Paraguay, Perù e Stati Uniti. (La redazione)

