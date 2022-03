Benvenuto in Italia. Informazioni utili per l’emergenza in Ucraina

1 Minuto

199 Parole

Il Governo italiano – attraverso il Ministero dell’interno, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in collaborazione con Prefetture, Regioni ed Enti Locali – ha stabilito un piano accoglienza per dare le prime informazioni utili ai profughi ucraini che stanno arrivando in Italia.

Tutte le informazioni necessarie per l’accoglienza dei profughi sono contenute in una scheda, disponibile anche in lingua ucraina e inglese.

La scheda dà informazioni anche in materia di Covid-19, dal regime di autosorveglianza al tampone, indica come accedere alle vaccinazioni e fornisce i numeri regionali di emergenza.

Il documento spiega, inoltre, come regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano nei primi 90 giorni di permanenza o successivamente.

Di seguito il link per scaricare le schede nelle diverse lingue: italiano, english, український. (La redazione)