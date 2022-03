Treat Me Right. L’album di debutto della britannica Tatyana

2 Minuti

Tatyana è una musicista britannica di grande talento e suona l’arpa in modo sublime e originale. Treat Me Right è il suo album di debutto in uscita il 22 aprile 2022 per Sinderlyn.

Le dieci tracce di Treat Me Right giocano con gusto tra pop e avanguardia, combinando l’elettronica dell’autotune con il suono classico dell’arpa.

“Treat Me Right” è dolce, ironico e ricco di allusioni. Nel disco ho esaminato il romanticismo che c’è nella fase iniziale di una relazione, il momento in cui tutto è evasione, proiezione e sogni. Sono felice di aver catturato in questo lavoro la vertigine di un nuovo amore e del desiderio. Tatyana

Tatyana Phillips (così all’anagrafe) ha vissuto in Olanda, Russia, Singapore e Boston, dove ha frequentato il Berklee College of Music con una borsa di studio, prima di stabilirsi nella sua città natale, Londra.

La sua educazione ha influenzato il modo in cui intende la musica: dai rave underground alle cover virali di YouTube, fino a suonare l’arpa in tour con Neneh Cherry.

Il suo album d’esordio Treat Me Right è il prodotto irresistibile di queste esperienze; una raccolta frizzante e accattivante di 10 brani conditi da synth degli anni ’80, voci filtrate da autotune futuristici e un uso dell’arpa avveniristico.

Prodotto da Joseph Mount dei Metronomy, Treat Me Right Now è il secondo lavoro pubblicato da Tatyana per Synderlin, seguito dell’EP Shadow On The Wall del 2020.

La musica di Tatyana nasce dalla esperienza eclettica dell’artista, dallo studio del pianoforte classico e dei compositori russi e dal suo amore per gli Abba, come dalla sua passione per l’amore e l’inizio delle relazioni. (La redazione)

