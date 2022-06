Szun Waves. Il ritorno sulla terra del trio inglese con «Earth Patterns»

1 Minuto

172 Parole

I Szun Waves sono un trio inglese di jazz sperimentale composto da Luke Abbott (piano e sintetizzatori), Jack Wyllie (batteria e percussioni) e Laurence Pike (sassofono).

Earth Patterns è il titolo del loro terzo album in uscita il 19 agosto 2022 per Leaf Label.

Le session di registrazione del nuovo lavoro discografico dei Szun Waves si sono svolte alla fine del tour del 2019, legato alla promozione del secondo disco New Hymn to Freedom, durante tre giorni di improvvisazione. Il trio è poi entrato in studio e ha messo tutto su nastro con l’aiuto al mixer di James Holden e David Pye.

Il nostro precedente disco era un viaggio alla deriva nello spazio, questo è il ritorno sulla terra. Luke Abbott

Le sette suite di Earth Patterns rappresentano la summa del pensiero di Luke Abbott e della sua band. (La redazione)

