Fuoco, il nuovo singolo di Piove.

Piove. (sì, con il punto finale) è una musicista avant pop di cui non si conosce l’identità ma che ama ama Grimes, Sophie, Kanye West e la 3d art.

La sua musica, di matrice elettronica, mischia hyperpop e glitchcore, hip Hop e pop, e il suo primo disco, EP 01, risale a giugno 2022.

Piove. usa tutti i linguaggi dell’arte digitale, dalla musica alla 3d art, per creare una narrazione parallela, nuovi mondi in cui poter essere sé stessi, liquidi, liberi da convenzioni.

A fine maggio 2022 è uscito per Woodworm label il suo nuovo singolo dal titolo Fuoco, un brano che racconta della necessità di reagire alla tossicità delle relazioni: la persona abbandonata non deve per forza soffrire e basta, ma può e deve rispondere con il fuoco. (La redazione)