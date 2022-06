Ascolta «Sincere», il terzo album degli Hater.

1 Minuto

90 Parole

Sincere è il terzo album degli Hater, band indie rock di Malmo, Svezia, guidata dalla suadente voce di Caroline Landahl, nonché seguito dell’ottimo Siesta del 2018.

Sincere, pubblicato il 6 maggio 2022 da Fire Records, è un ritorno in grande stile per gli Hater, un disco dai classici dark e shoegaze a cui ci hanno abituato in passato. Buon ascolto. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA