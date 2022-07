Oliver Sim degli XX con il nuovo singolo GMT

Noto per essere essere il bassista e la voce del gruppo musicale indie rock britannico The xx, Oliver Sim pubblica un nuovo singolo dal titolo GMT.

Il brano, che anticipa l’album di debutto da solista del musicista inglese, Hideous Bastard, in uscita il 9 settembre 2022, è stato prodotto dall’amico, collega di band e produttore Jamie xx.

Avevo inseguito Jamie xx in Australia per sfuggire all’inverno britannico. Abbiamo lavorato a Sydney e siamo andati in macchina fino a Byron Bay, fermandoci in spiagge appartate e ascoltando molti dei Beach Boys e Brian Wilson lungo la strada.

GMT è una sorta di lettera d’amore nonché la prima canzone che Oliver Sim ha scritto per il suo disco d’esordio. Il video è di Laura Jane Coulson. (La redazione)

