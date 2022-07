Stella Donnelly con il secondo album «Flood»

1 Minuto

Lo stile della cantautrice australiana Stella Donnelly è fresco e ben riconoscibile, grazie a un songwriting originale e capace di scavare con ironia nei pregi e nelle debolezze della società moderna e delle nuove generazioni.

A tre anni di distanza dal brillante disco d’esordio Beware of the Dogs e quattro dall’EP Thrush Metal, Stella Donnelly torna con un nuovo e atteso album dal titolo Flood, in uscita il 26 agosto 2022 per Secretly Canadian.

Anticipato dai singoli Flood e Lungs, il secondo album della musicista e cantante di Perth si preannuncia un lavoro maturo, suonato e arrangiato in maniera ineccepibile, il tutto sorretto dalla sua inconfondibile voce.

Per i brani del nuovo disco ha influito la passione dell’artista per il birdwatching, hobby che Stella Donnelly ha affinato durante le sue lunghe passeggiate nei boschi australiani del Bellingen. (La redazione)

