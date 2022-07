1 Minuto

153 Parole

Call è il nuovo singolo dei veronesi You, Nothing, una delle band shoegaze più apprezzate del momento, in Italia e fuori dai confini.

Un brano che va a consolidare ulteriormente la formula musicale del quartetto: un continuo inseguirsi di sonorità shoegaze e dream pop ad altissimo tasso di nostalgia e melodia.

Il videoclip che lo accompagna è stato realizzato da Sarah De Bolfo e Federico Costanzi (chitarrista degli You, Nothing). Le riprese sono state effettuate nei pressi di Bosco Buri di Villa Buri, nell’est veronese, e al Parco dell’Adige Est. La protagonista del video è Gioia Podestà, voce e chitarra della band.

Attualmente gli You, Nothing sono impegnati nella registrazione del nuovo album che sarà prodotto da due nuove etichette: l’italiana Coypu Records e l’inglese Shore Dive Records. Buon ascolto e buona visione. (La redazione)