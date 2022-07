GallinaRock Festival 2022, dal 5 al 7 agosto.

Torna a Gallinaro, in provincia di Frosinone, la XIV edizione del festival musicale ciociaro che nel giorno dell’apertura, venerdì 5 agosto 2022, vedrà la partecipazione di Mida Maze e Sud Sound System.

Sabato 6 agosto sarà invece la volta di Giancane e Dellarabbia, mentre il 7 agosto gran finale con The Royal State, Pierpaolo Capovilla e I Cattivi Maestri. (La redazione)

