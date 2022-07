I californiani Mountain Goats con un album che trae ispirazione dai film di genere anni ’70

1 Minuto

100 Parole

Bleed Out è il ventunesimo album in studio dei Mountain Goats, seguito dell’ottimo successo degli ultimi due dischi Getting Into Knives del 2020 e Dark in Here del 2021.

Il nuovo album della mitica band indie rock californiana guidata da John Darnielle è stato prodotto dalla talentuosa leader dei Bully, Alicia Bognanno, e trae ispirazione per i testi, la musica e la bellissima copertina dai film di genere, in particolare gli action e i polizieschi, degli anni ’70.

Bleed Out degli indie rocker Mountain Goats è in uscita il 19 agosto 2022 su Merge Records. (La redazione)