Algoritmi, il sesto album di Fabrizio Tavernelli.

Algoritmi è il sesto album del musicista e cantautore emiliano Fabrizio Tavernelli. Come per gli episodi precedenti si tratta di un concept basato sulla onnipresenza degli algoritmi in ogni ambito della società e dell’esistenza degli umani.

Tra gli ospiti Giorgio Canali, nei brani Algoritmo alfanumerico e Performance, e l’orchestra Algoritmo Ensemble diretta da Simone Copellini in Il lupo e lo sciacallo.

Il bagno e l’antibagno è il video del nuovo singolo estratto da Algoritmi. (La redazione)