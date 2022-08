Nuovo album per gli Of Montreal di Kevin Barnes

Nuovo album per gli Of Montreal, formazione indie pop di Athens, Georgia, dal titolo abbastanza singolare Freewave Lucifer f<ck f​^​ck f>ck.

Tutte le canzoni di Freewave Lucifer f<ck f​^​ck f>ck sono state scritte, eseguite, prodotte e mixate dal frontman del progetto, Kevin Barnes, ai Sunlandic Studios tra luglio e dicembre 2021. Buon ascolto. (La redazione)

