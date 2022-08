I Tool ristampano «Fear Inoculum» del 2019 in triplo vinile

Dopo una versione lussuosa a tiratura limitata, composta da un box rigido contenente ben 5 dischi in vinile decorati con incisioni uniche, i Tool, formazione alternative metal statunitense, pubblicano in triplo vinile l’acclamato album del 2019 dal titolo Fear Inoculum.

Per l’occasione Adam Jones, chitarrista e co-fondatore della storica band di Los Angeles, ha creato un nuovo artwork con una tripla copertina apribile e un poster esclusivo.

Formatisi nel 1990, i Tool sono Danny Carey (batteria), Justin Chancellor (basso), Adam Jones (chitarra) e Maynard James Keenan (voce). (La redazione)

