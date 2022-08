Cheri Knight con «American Rituals», una raccolta di brani composti all’inizio degli anni ’80

American Rituals raccoglie le registrazioni della musicista e cantautrice statunitense Cheri Knight realizzate durante il fervido movimento “Fai da te” fiorito intorno all’Evergreen State College di Olympia, Washington, all’inizio degli anni Ottanta.

Con l’accesso agli studi di registrazione multitraccia del college e con uno spirito di sperimentazione sfrenato, Cheri e i suoi collaboratori hanno creato fusioni estatiche di minimalismo, art rock e loop vocali c.

American Rituals è una antologia di brani restaurati e rimasterizzati da Josh Bonati che rivelano un’inequivocabile sperimentalismo coevo di Big Science di Laurie Anderson. (La redazione)

