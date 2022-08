Muore Olivia Newton-John, icona della cultura pop.

Lunedì 8 agosto 2022 è morta all’età di 73 anni a Santa Ynez Valley, California, l’icona della cultura pop Olivia Newton-John.

La cantante e attrice britannica-australiana ha registrato numerose hit, tra queste ricordiamo Physical, uno dei suoi più grandi successi degli anni ’80. (La redazione)

